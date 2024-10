Homem é detido após atear fogo em vagão de metrô

Vídeo feito pelo passageiro mostra o fogo - Foto: Leitor Portal A TARDE

Um homem foi detido na tarde deste sábado, 21, após ter ateado fogo em um vagâo do metrô de Salvador na Estação Acesso Norte. Até o momento, não há informações sobre a identidade do homem ou a motivação para o ato de vandalismo.

O caso ocorreu por volta das 14h e não houveram feridos, já que não havia nenhum passageiro no vagão no momento do incêndio.



Segundo a CCR Metrô Bahia, empresa que administra o modal de transporte, as chamas foram debeladas rapidamente e o vagão foi substituído por outro para não afetar a operação.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que o homem foi autuado em flagrante pelo crime de dano qualificado e que as imagens de monitoramento fornecidas pela concessionária irão ajudar nas investigações. O suspeitou passou por exames preliminares e está à disposição da Justiça.