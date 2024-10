Com muita comoção, familiares sepultam PM morto em bar

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

A investigação sobre a morte do policial militar Adailton Teixeira Melo continua em andamento. Mas, neste domingo (22), amigos e familiares enterraram a vítima sob forte comoção, no Cemitério Bosque da Paz, em Salvador.

O autor do crime, supostamente um colega de farda, está foragido. Os dois se desentenderam perto do banheiro de um bar no bairro de São Rafael.

Ele atuava na 37° Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). A Polícia Civil também ainda investiga a motivação do homicídio.

Todo o crime foi registrado por câmera de segurança do estabelecimento comercial. No local, os envolvidos estavam ao lado de amigos.