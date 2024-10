Suspeitos de assaltos são presos com pistola e celulares em Salvador

- Foto: Divulgação/Polícia Militar

Dois homens suspeitos de cometer assaltos no bairro de Jardim Santo Inácio, em Salvador, foram presos em flagrante na manhã deste sábado, 21.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), agentes da corporação foram acionados por duas pessoas que informaram que haviam sido roubadas há pouco tempo no bairro. De imediato, os PMs iniciaram as diligências e localizaram dois homens a bordo de um automóvel, na Rua da Indonésia, com as mesmas características passadas pelas vítimas.

Após a abordagem e as buscas, foram encontrados com os suspeitos cinco aparelhos celulares e uma pistola calibre 9mm.

Os suspeitos e os materiais apreendidos foram apresentados na Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.