Quatro suspeitos de planejar ataques a carros-fortes são mortos em ação policial na BA

- Foto: Divulgação/SSP-BA

Quatros suspeitos de planejar ataques a carros-fortes e instituições financeiras foram mortos durante operação policial realizada na noite de sexta-feira, 20, no distrito de Barra do Jacuípe, em Camaçari, cidade da região metropolitana de Salvador. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o grupo era formado por assaltantes de bancos de São Paulo, Minas Gerais e Piauí, e integravam uma facção criminosa paulista.

Leia também

>> Policiais prendem seis foragidos em 24h em Salvador

>> Policiais penais são presos durante operação em Salvador

>> Reconhecimento Facial da SSP chega a 1.900 foragidos alcançados

Ainda de acordo com a SSP-BA, durante o trabalho de inteligência de equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e das Polícias Federal e Militar (CPME e CPE), foi detectado um plano para roubos de valores na região do Recôncavo Baiano. A meta do grupo era atacar dois carros-fortes na região da cidade de Governador Mangabeira e uma agência bancária no município de Santa Bárbara.



Após o compartilhamento de informações, os policiais localizaram um sítio na localidade de Barra do Jacuípe, utilizado pelos criminosos.

Foram apreendidos um fuzil, duas pistolas, carregadores, explosivos e miguelitos (artefatos utilizados por assaltantes para furar pneus) | Foto: Divulgação/SSP-BA

Equipes táticas chegaram ao imóvel e, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram recebidas por disparos de armas de fogo, iniciando o confronto. Três integrantes do grupo criminoso foram atingidos, chegaram a ser socorridos, mas não resistiram.



Segundo a SSP-BA, o trio respondia por diversos roubos a instituições financeiras nos estados do PI e MA, e um deles já tinha passagem por tentativa de homicídio contra um delegado de polícia no PI. Com os criminosos foram apreendidos um fuzil, duas pistolas, carregadores, explosivos e miguelitos (artefatos utilizados por assaltantes para furar pneus).



Posteriormente, durante buscas na região, os policiais localizaram um quarto integrante do grupo criminoso em um veículo roubado. Ele entrou em confronto com os policiais, foi ferido e não resistiu. Pistola, carregador, munições e explosivos foram apreendidos com o suspeito.



A SSP-BA destacou que varreduras continuam sendo promovidas na região, com o objetivo de capturar outros integrantes da facção.