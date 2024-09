Policiais penais são presos durante operação em Salvador

Operação está sendo deflagrada na manhã desta sexta em cinco bairros de Salvador - Foto: Divulgação | SSP-BA

Dois policiais penais foram presos na manhã desta sexta-feira, 20, durante a Operação Falta Grave, deflagrada em cinco bairros de Salvador. Envolvidos com corrupção e o crime organizado são alvos das ações, com cumprimento de madados de prisão e de busca e apreensão.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão estão sendo cumpridos durante a Operação Falta Grave, nos bairros de Engenho Velho de Brotas e Estrada das Barreiras, no Cabula, em Salvador.

Além das prisões, também são cumpridos mais três mandados de busca e apreensão nos bairros de Santa Terezinha, Fazenda Grande do Retiro e Nova Brasília.

Os mandados são cumpridos por equipes da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) e equipes do Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (GAECO) e do Grupo de Atuação Especial de Execução Penal (Gaep) do Ministério Público da Bahia (MP-BA).

O principal objetivo das ações é reprimir os crimes de corrupção e associação criminosa com envolvimento de servidores da Seap. Mais de 50 policiais penais da Superintendência de Gestão Prisional (SGP), por meio do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (Geop) e do Gaeco com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/Bahia) participam da Operação.