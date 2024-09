VÍDEO: homens armados tentam executar jovem em Tancredo Neves

Caso aconteceu na noite de quarta-feira, em Tancredo Neves - Foto: Reprodução

Moradores do bairro de Tancredo Neves, em Salvador, registram o momento em que vários disparos foram deflagrados na noite de quarta-feira, 18. Segundo os relatos, os tiros teriam sido disparados por homens fortemente armados que chegaram na localidade para executar um jovem.

Nas imagens, não é possível ver o momento da ação criminosa, porém, o vídeo mostra a movimentação do trânsito pouco depois do ocorrido. O alvo teria conseguido escapar do atentado. Não há mais detalhes sobre o caso.

Em nota, a Polícia Militar informou que "policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Central foram acionados para averiguar informação de disparos de arma de fogo no bairro de Tancredo Neves. Ao chegarem, os militares realizaram buscas, mas nenhum suspeito foi localizado. O policiamento foi intensificado na região".