Traficante do CV é preso bebendo cerveja e comendo churrasquinho

Um integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV) foi preso nesta quarta-feira, 18, em Asa Norte, no Distrito Federal, na frente de um supermercado. Ele estava em uma venda de churrasquinho, tomando cerveja com o colegas do trabalho.

O traficante, identificado como Jovito Pereira de Souza, era procurado pela Justiça do Mato Grosso por diversos crimes que incluem desde associação criminosa até homicídio.

Além disso, ele é apontado de fazer parte do “tribunal do crime”, quando as próprias facções conduzem um julgamento com sentenças sumárias e condenações que vão do espancamento à pena de morte. O membro do CV tem 20 anos e era procurado desde fevereiro de 2023.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 5ª DP.