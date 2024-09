'Cientista' do BDM é preso em SP; veja 'lideres' capturados fora da BA

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem suspeito de liderar o tráfico de drogas em Mata de São João e as áreas de Malhadas e Açuzinho pela facção Bonde do Maluco (BDM) foi preso nesta quinta-feira (12), em Peruíbe, cidade praiana em São Paulo.

Moisés Norberto dos Santos, vulgo “Cientista”, foi preso em flagrante em uma mansão de luxo por policiais civis durante uma abordagem. Ele deve ser transferido para Salvador nos próximos dias.

A origem do apelido “Cientista” é pela pureza das drogas que ele fornecia para o mundo do crime.

Além de 'Cientista', veja outros 'cabeças' de facções da Bahia capturados em SP

Capturado pelas forças policiais em São Paulo na quinta-feira (12), o traficante Moisés Norberto dos Santos, vulgo “Cientista”, apontado como líder de uma facção com ações no interior baiano, não foi o único 'cabeça cara' do crime que aprontava na Bahia e foi alcançado em outro estado.

Ao longo deste ano de 2024, outros elementos ligados a bondes perigosos com atuações no estado baiano também receberam voz de prisão na região paulista; O Portal MASSA! listou alguns desses casos.

'Parça' de 'motoboy' é preso

Edmilson dos Santos, vulgo 'Motoboy', foi localizado e preso em São Paulo | Foto: Reprodução

No dia 11 de junho, o criminoso identificado como Edenilton Pires dos Anjos, vulgo Nito, foi localizado e capturado por agentes do Draco no bairro Parque Boa Esperança, em São Paulo. Ele era comparsa do 'trafica' Edmilson dos Santos, vulgo Motoboy, na cidade baiana e ambos são 'cabeças caras' do Bonde do Maluco (BDM), com atuações em Feira de Santana e região.

'Tráfica' preso em jogo do Bahia

Rogério Barbosa da Silva Gois, vulgo R6 ou Ró, estava no estádio Allianz Parque quando foi capturado | Foto: Reprodução

A partida entre Bahia e Palmeiras estava prestes a rolar pelo Brasileirão, quando uma operação policial prendeu Rogério Barbosa da Silva Gois, vulgo R6 ou Ró, nas imediações do estádio Allianz Parque, em São Paulo, no dia 8 de julho. Ele tinha passagem por tráfico de drogas e faz parte do Bonde do Maluco (BDM), facção nascida na Bahia.

'Cabeça' de facção baiana preso em São Paulo

Ramon Santos de Souza é apontado como liderança de uma facção baiana e foi preso por policiais do Deic na cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, no dia 16 de julho. Segundo as autoridades, o homem praticava assaltos a bancos e tráfico de drogas, crime pelo qual era procurado pela Justiça da Bahia.

Bandido 'vira folha' cai na cadeia

Lucas Laercio da Silva Lima foi preso na terça-feira (10) | Foto: Reprodução

Há três dias, na terça-feira (10), o bandido identificado como Lucas Laercio da Silva Lima, vulgo Kinha, MD ou JJ foi preso pelas autoridades de São Paulo. Apurações do Grupo A TARDE indicam que ele era ex-membro do Comando Vermelho (CV) e virou a folha, integrando o Bonde do Maluco (BDM) em Feira de Santana.