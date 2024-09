Dupla do CV morre durante confronto com o Bope na Ilha de Itaparica

uma escopeta calibre 12, uma pistola, munições e uma roupa 'ghillie' foram apreendidas - Foto: Reprodução

Dois homens suspeitos de integrar o grupo de Tio Chico, bando apontado com fortes ligações com Comando Vermelho (CV), na Ilha de Itaparica, morreram após entrar em confronto com policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e equipes do 23º Batalhão. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira, 18, em uma área de mata da região.

Leia Mais:

>> 'Cientista' do BDM é preso em SP; veja 'lideres' capturados fora da BA

>> PM derruba 'guarita' de facção em bairro de Salvador; veja

Segundo uma fonte do Portal A TARDE, os suspeitos foram identificados como Rogerio Santana dos Santos e Kauan Brayan dos Santos Tarazona. Os dois chegaram a ser socorridos para uma unidade médica, mas não resistiram.



Com os criminosos, os policiais encontraram até uma roupa 'ghillie', usada geralmente por atiradores para camuflar-se em ambientes de mata ou urbano.

Conforme a Polícia Militar, também foram encontradas 22 porções de maconha, 179 pedras de crack, 20 porções de haxixe, 154 pinos de cocaína, uma espingarda calibre 12, uma pistola 9mm, 38 munições de calibres variados.

O material foi apresentado na delegacia para adoção das medidas cabíveis.

A 24ª Delegacia Territorial (DT/Vera Cruz) registrou como morte por intervenção de agente de segurança pública.