Policiais prendem seis foragidos em 24h em Salvador

As forças de segurança de Salvador contaram com a ajuda do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP) para localizar e prender seis foragidos da Justiça na capital baiana nas últimas 24 horas.

Os acusados eram procurados por homicídio qualificado, associação criminosa, fuga do sistema penitenciário e dívida de pensão alimentícia. Além disso, um deles tinha um mandado de prisão definitiva expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

As capturas foram realizadas pelas guarnições do 18º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e das 1ª 47ª, 49ª e 81ª Companhias Independentes da Polícia Militar (CIPM), após receberem acionamento do Centro Integrado de Comunicações (CICOM).

Neste ano, o Sistema de Reconhecimento Facial já encontrou 653 criminosos com mandados de prisão. Em ação desde 2019, a ferramenta ajudou na prisão de 1.906 foragidos da Justiça ao todo.