VÍDEO: mais dois policiais penais são presos suspeitos de corrupção

Mais dois policiais penais foram presos, na manhã desta sexta-feira, 20, durante a Operação Falta Grave, deflagrada em cinco bairros de Salvador. Eles são acusados de extorsão, associação criminosa e corrupção, contra internos do sistema prisional.



No início da manhã, outros dois policiais penais haviam sido presos. Além de apreensão administrativa de uma pistola, também foram apreendidas munições de diversos calibres, aparelhos celulares, notebooks, relógios e dispositivos eletrônicos.

Os quatro mandados de prisão preventiva foram cumpridos nos bairros de Engenho Velho de Brotas, Estrada das Barreiras, Alto da Terezinha e na sede do Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), em Nazaré, onde o quarto acusado se apresentou.



Também foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nos bairros onde ocorreram as prisões, na Fazenda Grande do Retiro e Nova Brasília.

O secretário da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), José Castro, informou que a pasta também irá apurar o caso internamente. O órgão já determinou a abertura de um Processo Administrativo Disciplinar junto com o Ministério Público, para apurar individualmente a conduta de cada envolvido.

As ações conjuntas foram realizadas entre a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), por meio da Superintendência de Gestão Prisional (SGP), o Gaeco e o Grupo de Atuação Especial de Execução Penal (Gaep) do Ministério Público da Bahia (MP-BA). Também participaram das ações equipes do Operações Prisionais (Geop) e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/Bahia) participam da Operação.