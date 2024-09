Preso por pirataria pagou carro de R$ 300 mil no PIX

A operação tirou do ar 675 sites e 14 aplicativos de streaming ilegal - Foto: Polícia Civil/Divulgação

Um ex-servidor público de 31 anos foi preso em Juiz de Fora, Minas Gerais, por oferecer links piratas para canais de TV. Ele tinha mais de 2 mil assinaturas ativas em serviços de streaming ilegais e mais de 4 mil clientes no Brasil.

Na 7ª fase da operação "404", realizada nesta quinta-feira, 19, a polícia encontrou painéis de comercialização, além de celulares e notebooks avaliados entre R$ 10 mil e R$ 30 mil.

"Também foram apreendidos dois veículos, sendo que um deles no valor de R$ 300 mil, pago por PIX, ou seja, a renda dele é totalmente incompatível com o salário de servidor", explicou a delegada chefe da Divisão Especializada de Investigação aos Crimes Cibernéticos e Defesa do Consumidor em Belo Horizonte, Cristiana Angelina.



Leia mais

>> Grave acidente deixa trabalhador morto e dois feridos em Salvador

>> Ambulante é preso após tentar matar colega em frente a UPA em Salvador

>> Traficante ganha medida protetiva para que policiais não se aproximem



Ainda conforme a polícia, o homem ganhava cerca de R$ 200 mil por mês vendendo assinaturas por links, cada uma no valor de R$ 35 a R$ 40 mensais.

Além do crime de violação de direito autoral, o ex-servidor será investigado por lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio, uma vez que usava o nome de familiares para adquirir bens.

A operação do Ministério da Justiça e Segurança Pública tirou do ar 675 sites e 14 aplicativos de streaming ilegal.