Ambulante é preso após tentar matar colega em frente a UPA em Salvador

Autor do crime foi levado para a Central de Flagrantes, nos Barris - Foto: Divulgação

Um trabalhador ambulante foi preso em flagrante, na tarde desta quinta-feira, 19, após tentar matar um homem na porta do Hospital Santo Antônio, no Largo de Roma, em Salvador. O rapaz identificado como Fernando Lopes Sales foi detido por equipes da 17ª CIPM.

Leia mais

>> Policiais penais são presos durante operação em Salvador

>> Traficante ganha medida protetiva para que policiais não se aproximem

>> Homem mata colega de trabalho após desentendimentos

Durante a discussão, a vítima - identificada como Fernando Miguel Barreto Santos - foi golpeada com uma faca na altura do pescoço. Ele foi socorrido por testemunhas e, em seguida, foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internado.

De acordo com testemunhas, a briga entre os homens aconteceu devido a uma disputa pelo ponto na frente da UPA. O autor do crime foi levado para a Central de Flagrantes, nos Barris, e autuado por tentativa de homicídio.