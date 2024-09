Traficante ganha medida protetiva para que policiais não se aproximem

- Foto: Divulgação/PMSC

Um homem acusado de tráfico de drogas conseguiu na Justiça catarinense um liminar supreendente: medida protetiva para que dois policiais não se aproximem dele.

Gabriel Marques da Rosa e seu comparsa, Bruno Henrique Cordeiro dos Santos, foram presos em maio deste ano, em Florianópolis. A dupla estava em posse de drogas, incluindo 3,6 gramas de cocaína, 14 comprimidos de ecstasy e 2,3 gramas de maconha.

O suspeito de tráfico de drogas, Gabriel, relatou intimidação dos PMs e solicitou medida protetiva. Durante audiência, ele relatou sentir-se intimidado pelos dois policiais que participaram de sua prisão.

Com isso, o juiz Emerson Feller Bertemes, da 3ª Vara Criminal de Florianópolis, concedeu medida protetiva a Gabriel Marques da Rosa. O juiz acolheu o pedido como forma de resguardar a integridade do acusado e evitar futuros questionamentos sobre possíveis abusos de autoridade. A decisão, no entanto, não se aplica em casos de flagrante delito.

O magistrado determinou que dois policiais militares que atuaram no caso devem manter distância mínima de 500 metros do réu. Segundo a medida, eles não podem entrar em contato com o acusado por meio de redes sociais ou telefone.



O acusado também tinha um mandado de prisão por roubo e tentou fugir da polícia antes de ser capturado. Ele está preso na Penitenciária Masculina do Vale do Itajaí, enquanto seu comparsa está na Penitenciária de Florianópolis.