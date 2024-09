Filho de Deolane curte balada no Rio enquanto mãe está presa em PE

Filho de Deolane vai à balada enquanto a mãe está presa: "Vida não pode parar" - Foto: Reprodução/Instagram

Giliard Vidal dos Santos, filho de Deolane Bezerra, foi visto curtindo uma balada no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira (18), enquanto sua mãe está presa no agreste de Pernambuco. O jornalista Leo Dias divulgou fotos do jovem em sua rede social, gerando reações mistas entre os internautas.

Enquanto alguns criticaram a postura de Giliard, outros o defenderam, afirmando que ele precisava distrair a mente diante da situação. "A vida não pode parar", disseram alguns seguidores em apoio ao jovem.