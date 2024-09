Irmã de Deolane namorou traficante ligado ao PCC; diz investigação

Investigação da PF aponta vínculo de Dayanne Bezerra com traficante internacional - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Dayanne Bezerra, irmã da advogada Deolane Bezerra, teve um relacionamento com Jamiriton Marchiori Calmon, conhecido como Jamir, um traficante internacional vinculado à facção Primeiro Comando da Capital (PCC) e à máfia dos Bálcãs, envolvidos no tráfico de cocaína em contêineres de navios.

Jamir, condenado quatro anos depois por tráfico de drogas e organização criminosa, foi preso pela Polícia Federal (PF) na manhã de 4 de setembro de 2017, na residência onde morava na Cidade Patriarca, zona leste de São Paulo, enquanto estava acompanhado de Dayanne. A informação é do site Metrópoles.

Dayanne não foi formalmente investigada pela PF. No entanto, diálogos interceptados e fotos do casal foram usados no inquérito para confirmar informações relacionadas ao caso. A investigação também levantou suspeitas de que Dayanne e sua mãe, Solange Bezerra, poderiam ter sido usadas como laranjas no esquema criminoso.

Exatos sete anos após a prisão de Jamir, Deolane Bezerra e Solange Bezerra foram presas em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco. A operação investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado a empresas de apostas esportivas e jogo do bicho.

Embora não haja menção oficial de ligação entre as duas investigações, o delegado Paulo Gustavo mencionou no pedido de prisão uma suspeita de envolvimento da matriarca das Bezerras com o tráfico de drogas, baseada em "mídia negativa" – um termo que inclui notícias e registros em redes sociais associando a pessoa a atividades ilegais. Solange, assim como Dayanne, não foi formalmente investigada por tráfico de drogas pela PF.