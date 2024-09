Grave acidente deixa trabalhador morto e dois feridos em Salvador

- Foto: Reprodução | TV Record

Uma pessoa morreu e outras duas pessoas ficaram feridas durante um grave acidente na manhã desta sexta-feira, 20, na Avenida Jayme Figura, em Salvador. De acordo com as informações iniciais da TV Record, o veículo do tipo Baú caiu um córrego que corta a via.

O impacto foi tão grande que o caminhão ficou completamente destruído. Uma pessoa teve que ser retirada das ferragens e não sobreviveu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros para os feridos.

Veja vídeo: