RMS ganha duas novas linhas de ônibus 100% elétricos

Linhas custaram cerca de R$ 45 milhões - Foto: Feijão Almeida/GOVBA

O Governo do Estado lançou duas novas linhas de integração com o metrô, através dos ônibus 100% elétricos, nesta sexta-feira, 20. As linhas, que farão o trajeto Parque São Paulo (Lauro de Freitas) x Terminal Aeroporto e Simões Filho x Terminal Aeroporto, integram a frota de veículos sustentáveis do sistema.

As linhas que se juntam as duas já existentes, serão operadas por sete dos 19 veículos elétricos adquiridos em 2022, e custaram em torno de R$ 45 milhões.

Linhas de Atendimento

A linha Parque São Paulo x Terminal Aeroporto oferecerá 20 horários diários, com parada na plataforma C17, com operações iniciando às 5h e se estendendo até às 21h30. O itinerário cobrirá o Parque São Paulo, o Largo do Caranguejo em Itinga e finaliza no Terminal Aeroporto.

Já a linha Simões Filho x Terminal Aeroporto disponibilizará sete horários diários na plataforma A7 e a operação dessa linha terá início às 5h30 terminando às 21h30. O trajeto passará pela Praça Noêmia Meireles, Avenida Elmo Serejo de Farias (Simões Filho), Ceasa, BA-526 (CIA Aeroporto) e encerra no Terminal Aeroporto.

Os ônibus 100% elétricos com ar-condicionado e Wi-Fi já operam desde 2022 com as linhas Kartódromo (Praia de Ipitanga) x Terminal de Pituaçu e Ilha de São João x Terminal de Pituaçu.