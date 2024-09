Bahia tem 18 das maiores empresas do Brasil, revela ranking

Camaçari é sede de três das 18 maiores empresas da Bahia - Foto: José Carlos Almeida | Prefeitura de Camaçari

Entre as 1.000 empresas listadas no ranking da 'Exame Melhores E Maiores 2024', 18 são da Bahia. O braço da Suzano em terras baianas lidera a lista. A empresa do ramo de papel e celulose registrou receita de R$ 39,7 bilhões em 2023. O top três é composto pela concessionária de energia Coelba, que registrou R$ 15,1 bilhões e pela Larco Comercial, empresa do ramo de petróleo que teve receita de R$ 11 bilhões no ano passado.

A maioria das empresas listadas têm sede em Salvador. Sete delas estão instaladas na capital baiana. Camaçari, na Região Metropolitana registra três. Feira de Santana, Pojuca, Eunápolis, Simões Filho, Sento Sé, Itapetinga, Juazeiro e São Desidério têm uma cada.

A Petrobras foi a empresa brasileira que mais lucrou em 2023. O lucro líquido da companhia ficou em pouco mais de 125 bilhões de reais, o segundo melhor resultado de sua trajetória, e a receita superou os 511 bilhões.

No total, as empresas listadas no ranking registraram R$ 8,28 trilhões em receita líquida no ano passado, um crescimento de 5,51% em comparação a 2022, quando a soma das receitas das empresas publicadas foi de 7,85 trilhões de reais.

Veja abaixo quem são as maiores empresas da Bahia e a sua colocação no ranking nacional:

37 Suzano - Papel e Celulose - R$ 39.755.575

87 Coelba – Energia – R$ 15.159.000

115 Larco Comercial – Petróleo e Químico – R$ 11.016.462

194 Cibrafertil – Agronegócio – R$ 6.764.521

302 Atakarejo – Atacado e Varejo – R$ 3.723.056

342 LM Transportes – Transporte, Logística e Serviços Logísticos – R$ 2.963.057

376 Ferbasa – Siderurgia, Mineração e Metalurgia – R$ 2.435.135

419 Lojas Le Biscuit – Atacado e Varejo – R$ 2.087.226

439 Deten Química – Petróleo e Químico – R$ 1.943.876

446 Veracel Celulose – Papel e Celulose – R$ 1.925.360

559 SLC Centro-Oeste – Agronegócio – R$ 1.276.098

603 CCR Metrô Bahia – Transporte, Logística e Serviços Logísticos – R$ 1.080.218

673 Vulcabras BA – Moda e Vestuário – R$ 801.696

752 Tronox Pigmentos Do Brasil – Petróleo e Químico – R$ 575.420

764 Agrovale – Agronegócio – R$ 533.701

767 SLC-MIT – Agronegócio – R$ 532.778

862 Desenbahia – Participações e Mídia – R$ 284.891

867 Tramontina Nordeste – Siderurgia, Mineração e Metalurgia – R$ 265.515