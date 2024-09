Desigualdade salarial entre homens e mulheres é de 19,7% na Bahia

- Foto: Edson Lopes Jr/A2AD/divulgação

As mulheres ganham 19,7% menos do que os homens na Bahia, em análise feita com base em empresas com 100 ou mais funcionários. Os dados foram divulgados no 2° Relatório de Transparência Salarial e Critérios Remuneratórios, publicado na quarta-feira, 18, pelos Ministérios do Trabalho e Emprego e das Mulheres.

A diretora de Programa do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Luciana Nakamura, explica que a igualdade salarial está prevista na CLT desde 1943, mas que “não é cumprida pelas empresas”. “E as mulheres continuam ainda excluídas do mercado de trabalho”, argumentou. Segundo ela, o MTE não quer punir as empresas. “Queremos que elas olhem para as desigualdades salariais entre homens e mulheres, e possam promover um ambiente de igualdade”, afirmou.

Já a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, defendeu o enfrentamento constante das desigualdades das mulheres no mercado de trabalho. “Salário da mulher não é completo de salário dos homens. Elas não são as pessoas do mimimi, elas são as trabalhadoras. Por isso, precisamos enfrentar essas desigualdades”, afirmou.

Cenário nacional

A falta de equidade salarial entre mulheres negras e homens não negros é bem acentuada nos dados gerais do país. Elas ganham, em média, R$ 2.745,26 — apenas 50,2% do salário de homens não negros, que chega a R$ 5.464,29.



“As mulheres negras estão concentradas na base da pirâmide, principalmente serviços domésticos, serviços de limpeza, serviços de alimentação, de saúde básica, nos serviços públicos e nas atividades de gerenciamento e direção”, ressalta Paula Montagner, subsecretária de Estatísticas e Estudos do MTE.

Confira os índices de desigualdades salariais por estado:

Acre – 9,7%

Alagoas – 10,7%

Amapá – 12,3%

Amazonas – 20,5%

Bahia – 19,7%

Ceará – 9,7%

Distrito Federal – 11,1%

Espírito Santo – 29,2%

Goiás – 22,7%

Maranhão – 15,7%

Minas Gerais – 24,9%

Mato Grosso – 27,7%

Mato Grosso do Sul – 27,1%

Roraima – 18,7%

Rondônia – 21,5%

Rio Grande do Norte – 19,5%

Paraíba – 15,4%

Pernambuco – 9,9%

Pará – 15,6%

Paraná – 29,1%

Piauí – 12,6%

Rio de Janeiro – 27,3%

Rio Grande do Sul – 20,8%

Santa Catarina – 28,3%

Sergipe – 16%

São Paulo – 21,6%

Tocantins – 18,7%