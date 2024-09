Frades Investimentos lança projeto para fortalecer mercado de Salvador

Evento de lançamento da Frades Investimentos em um restaurante de Salvador - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Aconteceu na noite desta quarta-feira, 18, no restaurante The Latvian, em Salvador, o lançamento da Frades Investimentos, uma empresa de consultoria e assessoria financeira que promete atender a clientes com perfis diversos proporcionando a oportunidade de investir e ter uma boa rentabilidade.

O Portal A TARDE fez a cobertura do evento e conversou com representantes das empresas que fazem parte do projeto para compreender como esse negócio vai funcionar e qual público pode apostar e ganhar dinheiro a partir dessa consultoria.

O diretor executivo da Frades Investimentos, Rocpaurio Santos, contou como essa empresa surgiu e quais são os tipos de investimentos e investidores que podem participar desse modelo de negócio.

"A Frades Investimentos tem o DNA de trabalhar a questão da distribuição dos fundos de crédito, mas a gente também não se limita a isso. Nós temos um braço de seguros, não somente seguros de vida, área de renda variável que coaduna bastante também com o DNA da gente em investimentos. Vamos construir para os nossos clientes tanto pessoas físicas, como pessoa jurídica, uma solução muito completa, muito diversificada, bastante robusta, mas, acima de tudo, individualizada, personalizada", pontuou.

Diretor executivo da Frades Investimentos, Rocpaurio Santos | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O sócio da Frades Investimentos, fruto da parceria entre a Paraguaçu Investimentos e o grupo Genial Investimentos, Marcelo Amado detalhou que esse projeto nasceu não somente para ser uma assessoria de investimentos, mas um ambiente de soluções para pessoas físicas, jurídicas nos serviços de câmbio, previdência privada, crédito estruturado, seguros, entre outros.

Sócio da Frades Investimentos, Marcelo Amado | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O representante da Paraguaçu Investimentos, Carlos Eduardo Garcia, explicou que o principal negócio da Frades Investimentos é apoiar empresas baianas no seu crescimento. Segundo ele, apesar de não haver restrições quanto a aplicação de recursos, os principais clientes estão em Salvador e na Bahia. "A importância do evento hoje está em apresentar uma nova alternativa para o investidor da nossa região e, ao mesmo tempo, potencializar as operações que nós fazemos de crédito e que beneficiam principalmente a nossa região", disse Garcia ao Portal A TARDE.

Carlos Eduardo Garcia da Paraguaçu Investimentos | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Potencial do Nordeste



O estrategista e sócio da Genial investimentos, Roberto Motta, frisou que a chegada desse novo negócio no Nordeste e, principalmente em Salvador, mostra que o Brasil não se limita apenas ao Sul e Sudeste. Segundo ele, o Brasil é muito rico, portanto é possível fazer negócios nas mais diversas regiões.

Motta fez questão de desmistificar os mitos em torno do setor de investimento de capitais e pontuou que o modelo da Frades Investimento abre um leque de possibilidades para variados perfis. "Como sócio da Genial Investimentos, tenho muito orgulho de vir aqui e ver o que a Genial pode fazer para ajudar a Frades, o que a Genial pode fazer para ajudar Salvador, Bahia, o Nordeste e como um todo", celebrou. "O Brasil, é um ambiente muito amplo de oportunidades de negócios", acrescentou.

"A gente tem que sair da bolha que Brasil é Rio, São Paulo e Sul. Brasil é Rio, é Sul, Sudeste, agro, centro e Nordeste. Tem muita riqueza no Brasil, tem muita muita coisa a ser explorada e fico muito feliz de ter sido convidado para poder participar desse evento e falar um pouco sobre estratégia macro, o que está acontecendo no Brasil e no mundo", vibrou Motta.

O empresário fez questão de desmistificar os medos em torno do setor de investimentos. "Investimento é quase uma sopa de letrinha: CDB, LCI, LCA, RDB. Mas quem tem medo, quem já fica reticente a isso e prefere deixar o dinheiro na poupança, ela tem que ter ciência que essa reticência está lhe custando 2, 3% ao ano. E você consegue ter investimentos em títulos públicos do governo, que é o mesmo risco da poupança, com uma rentabilidade de 2, 3% mais alta", alertou.

Roberto Motta, sócio da Genial investimentos | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Respaldo no agronegócio



O advogado Washington Pimentel, que atua no setor do agronegócio no oeste da Bahia, contou que essa iniciativa da Frades Investimentos é uma grande vantagem competitiva do país já que o setor representa quase 30% do PIB brasileiro. "Iniciativas como essa, produtos como esse, que buscam ter liquidez para alocar nos mercados que necessitam de capital e o agronegócio é um mercado que necessita de capital intenso, são iniciativas muito importantes", afirmou.

Pimentel reforçou ainda que o principal capital que é investido no agronegócio é proveniente do setor privado. Na visão dele é preciso "estruturar veículos e produtos financeiros para atrair esse investimento pro campo e desenvolver ainda mais nossas fronteiras".