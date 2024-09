Bandeira tarifária deve seguir amarela ou vermelha até o fim do ano

Após pouco mais de três anos, pela primeira vez a Aneel acionou a bandeira vermelha patamar 2 - Foto: Divulgação | Coelba

Após a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) acionar a bandeira vermelha no mês de setembro para os consumidores, a previsão é de que a conta de luz continue mais cara até o fim do ano, com a cobrança de taxa extra.

O diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa, disse em entrevista a jornalistas nesta quarta-feira, 18, que há uma "grande tendência de que ela [a bandeira tarifária] permaneça entre amarela e vermelha até o fim do ano".

Atualmente, a bandeira tarifária cobrada é a "vermelha patamar 1", que representa um valor extra de R$ 4,46 a cada 100 quilowatts-hora consumidos (kWh). O consumo médio em uma casa brasileira na zona urbana é de aproximadamente 150 kWh a 200 kWh (sem ar-condicionado).

Após pouco mais de três anos, pela primeira vez a Aneel acionou a bandeira vermelha patamar 2, que aplicava um acréscimo de R$ 7,877 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. A bandeira foi acionada em razão da previsão de chuvas abaixo da média em setembro, resultando em expectativa de afluência nos reservatórios das hidrelétricas do país (em cerca de 50% abaixo da média).



"Aquela bandeira que é acionada, é acionada para fazer frente ao custo que vem. Então, se a bandeira vem vermelha, nós vamos sinalizar a necessidade de arrecadar um recurso tal para fazer jus àquele custo", explicou Feitosa.

O diretor-geral da Aneel afirma que o país vai entrar em "um momento mais estressante", mas o saldo da conta bandeira —​ que recebe os valores pagos na conta de luz —​ poderia ajudar a reduzir o impacto aos consumidores.