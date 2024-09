Veja como o Brasil estava na última bandeira vermelha de energia

Última bandeira vermelha aconteceu em 2021 - Foto: Divulgação | Abradee e Julio Cesar Guimarães | COB

Preparando o bolso para o 'baque' do aumento da conta de energia a partir deste mês de setembro, a população brasileira se encontra em uma situação parecida à vivida três anos atrás, quando foi acionada a bandeira vermelha pela última vez. Apesar do mesmo cenário, as circunstâncias das épocas são muito diferentes.

O ano em questão era 2021, e foi especificamente no mês de agosto que a última bandeira vermelha foi ativada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Diante disso, o Portal MASSA! relembrou como estava o Brasil naquele período.

1. Pandemia de COVID-19

Resquícios da pandemia ainda atingiam o ano de 2021 | Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom | Agência Brasil

Apesar do surto pandêmico 'bombar' no Brasil em meados de 2020, o ano seguinte também apresentou diversos perrengues devido a doença. Em situação de combate ao vírus, o país sofreu com altas taxas de infecção e morte, principalmente no começo do ano, quando houve um entrave com a questão das vacinas.

Com o passar dos meses, os casos foram se controlando aos poucos a medida que o processo de vacinação da galera foi avançando pelo segundo semestre.

2. Problemas econômicos

O PIB do país havia encolhido 3,9% em 2021 | Foto: José Cruz | Agência Brasil

Por consequências decorrentes da pandemia, o Brasil passou por problemas econômicos entre os meses finais de 2020 e iniciais de 2021. O PIB do país havia encolhido 3,9% e só foi crescer novamente no quarto trimestre daquele ano.

Além disso, o país passou por uma alta inflação, acumulando aumento de 10,06%, segundo o IBGE. Isso influenciou no aumento dos valores de alimentos combustíveis e energia elétrica.

3. Governo Bolsonaro

Bolsonaro era o presidente em 2021 | Foto: Marcos Corrêa | PR

No âmbito político, o Brasil estava sendo governado por Jair Bolsonaro, eleito em 2018 e que iria perder na disputa da reeleição com Luiz Inácio Lula da Silva, em 2022. O governo do ex-presidente enfrentou duras críticas pelas ações políticas e gestão na pandemia.

4. Sucesso no esporte

Brasil conquistou o segundo ouro olímpico no futebol em 2021 | Foto: Vicenzo Pinto | AFP

Naquele período também ocorreram os Jogos Olímpicos de Tóquio, no qual o Brasil teve destaque, conquistando 21 medalhas ao todo: sete ouros, seis pratas e oito bronzes.