Lotofácil da Independência vai sortear R$ 200 milhões; aprenda a jogar

Prêmio da Lotofácil não acumula - Foto: Agência Brasil

Com ao menos R$ 200 milhões em prêmio, o sorteio especial da Lotofácil da Independência não é acumulativo, ou seja, se não houver ganhador na faixa principal, o prêmio é dividido nas demais faixas de premiação. Com isso, a chance de ganhar na faixa principal da Lotofácil da Independência 2024 (acertar 15 dezenas) com um jogo simples é de uma em 3.268.760 (cerca de 3,2 milhões).

Mas como aumentar a chance de ganhar? O único caminho é aumentar a quantidade de números no volante. Porém, isso faz com que o valor pago na aposta também aumente.Mas, como o valor não acumula para o próximo sorteio, isso pode ser a única alternativa para tentar faturar a bolada da Lotofácil da Independência.

Exemplo, se uma aposta simples, com 15 dezenas custa R$ 3, terá a chance de ganhar. Já se a aposta for de 16 dezenas selecionadas, a chance de ganhar o prêmio principal vai para uma em 204.298 (cerca de 204 mil). Ou seja, quanto mais números, maior é a chance.

15 dezenas: R$ 3

16 dezenas: R$ 48

17 dezenas: R$ 408

18 dezenas: R$ 2.448

19 dezenas: R$ 11.628

20 dezenas: R$ 46.512