PIB cresce 1,4% no segundo trimestre de 2024

O Produto Interno Bruto (PIB) - soma de todos os bens e serviços finais produzidos no Brasil - cresceu 1,4% frente aos três primeiros meses de 2024, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta terça-feira, 3.

Os setores de serviços e indústria puxaram o cenário de crescimento com 1,0% e 1,8%, respectivamente. Por outro lado, a agropecuária recuou em -2,3%, no primeiro trimestre do ano.

O PIB totalizou R$ 2,9 trilhões no segundo trimestre de 2024, sendo R$ 2,5 trilhões referentes ao Valor Adicionado a preços básicos e R$ 387,6 bilhões aos Impostos sobre Produtos líquidos de Subsídios.

Nos primeiros três meses de 2024, a indústria elevou o desempenho graças às atividades de Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos (4,2%), Construção (3,5%) e das Indústrias de Transformação (1,8%). Por outro lado, houve queda de 4,4% nas Indústrias Extrativas.

Desde agosto de 2021, a bandeira tarifária de energia elétrica estava verde, o que não resultou em cobranças extras nas contas de energia dos brasileiros, e fortaleceu o setor. Entretanto, neste mês, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), informou que a bandeira será vermelha patamar 2, devido ao acionamento de usinas térmicas, aumentando os custos da operação do sistema elétrico a partir da previsão de escassez de chuvas e o clima seco com temperaturas altas.

Nos Serviços, houve altas em Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados (2,0%), Informação e comunicação (1,7%), Comércio (1,4%), Transporte, armazenagem e correio (1,3%), Administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade social (1,0%), Atividades imobiliárias (0,9%) e Outras atividades de serviços (0,8%).

Pela ótica da despesa, a Despesa de Consumo das Famílias (1,3%), a Despesa de Consumo do Governo (1,3%) e a Formação Bruta de Capital Fixo (2,1%) cresceram em relação ao trimestre imediatamente anterior.

Quanto ao setor externo, as Exportações de Bens e Serviços subiram 1,4%, enquanto as Importações de Bens e Serviços cresceram 7,6% em relação ao primeiro trimestre de 2024. No mesmo período, a taxa de investimento foi de 16,8% do PIB, acima dos 16,4% registrados no segundo trimestre de 2023. Já a taxa de poupança foi de 16,0%, abaixo dos 16,8% do mesmo trimestre de 2023.