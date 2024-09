Desemprego cai e renda dos trabalhadores aumenta no Brasil

Taxa de desemprego caiu 1,1 ponto percentual durante o governo Lula - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O desemprego no Brasil está em queda livre. De acordo com dados da PNAD Contínua, levantamento realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o percentual de desempregados chegou a 6,8% no trimestre entre maio e julho, o menor número desde dezembro de 2014, quando a mesma pesquisa registrou 6,6%.

A taxa de desemprego também é a menor da série histórica, iniciada em 2012, para o período de maio a julho. O recorde anterior era de 2014, quando os desempregados eram 7% no trimestre.

No último mês de governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a PNAD Contínua apontou uma taxa de desemprego de 7,9%. Isso significa que, durante a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o número de desempregados caiu 1,1 ponto percentual.

Ao mesmo tempo que o desemprego cai, também tem aumentado a renda dos brasileiros. Segundo a PNAD Contínua, o rendimento médio do trabalhador no Brasil, que era de R$ 3.058 em julho de 2023, agora é de R$ 3.206.