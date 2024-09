Obras da 1ª fábrica de bateria de lítio da Bahia começam em 2025

CEO da Bravo Motor Company Brasil Energy S.A, Eduardo Javier Muñoz - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

As obras de instalação da primeira fábrica de baterias de lítio da América Latina, no município de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), devem começar no primeiro trimestre de 2025. A previsão é do CEO da Bravo Motor Company Brasil Energy S.A, Eduardo Javier Muñoz, que falou com exclusividade ao Portal A TARDE, durante visita institucional à sede do Grupo A TARDE.

“Estamos articulando com o mercado, com o setor financeiro e com o setor industrial a estrutura do estabelecimento final do projeto, para poder iniciar a construção. Tem muito trabalho para ser feito. E ter licenciamento ambiental é fundamental. Estamos vindo frequentemente à Bahia [para as tratativas]", disse Muñoz.

Ele afirmou que a produção da fábrica na Bahia será focada em bateria de tração e energia. A expectativa é alcançar uma clientela formada por diferentes setores e indústrias. “Desde a energia elétrica, setor automotivo, de equipamentos industriais, robóticos, da indústria 4.0 e de construção”, continuou o CEO.

A unidade estará instalada em um terreno de 400 mil m², cedido pela prefeitura de São Sebastião do Passé, com aprovação da Câmara Municipal e após acordo fechado com o governo da Bahia, em julho deste ano. A chegada da multinacional à Bahia vai fomentar, na nova planta industrial, a produção de células de baterias de íon – lítio e sistemas de armazenamento de Energia.

Inicialmente, a Bravo pretende atingir a capacidade de produção de 1 gigawatt por hora (GWh) no primeiro ano de produção, 2 GWh no segundo, podendo chegar a até 5 GWh a partir do quarto ano de operação. O objetivo é alcançar 35 GWh em até 10 anos.

O plano inicial era de que a fábrica de baterias fosse instalada em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG), em parceria com a Rockwell Automation, ABB, SMC e outros grandes players. Entretanto, críticas feitas pelo governador Romeu Zema (Novo) à produção de carros elétricos acabaram afastando a multinacional do território mineiro. “Foi quando percebemos que por estar voltado à implantação de um ecossistema de economia verde, o Estado da Bahia tinha mais sintonia com projetos nessa área, como o nosso e o da BYD, entre outros”, relatou Muñoz.

Empregos

Eduardo Javier Muñoz calcula que a expectativa de empregos diretos gerados no primeiro ano de funcionamento da fábrica na Bahia será de 450 vagas, volume que deve ser ampliado nas etapas posteriores do empreendimento.

“Esperamos que isso [ expectativa de empregos] cresça junto com a produção. E ainda existe a previsão de instalação de outras fábricas relacionadas, tanto na cadeia de fornecimento como de clientes”, finaliza o CEO da Bravo Motor Company.

Estiveram presentes no encontro com Muñoz o diretor de Relações Institucionais do Grupo A TARDE, Luciano Neves, a diretora de Conteúdos Impressos, Mariana Carneiro, e a diretora do Núcleo Digital e Novos Negócios, Caroline Gois.