Investimento da BYD na Bahia deve ser ampliado em mais R$ 1 bilhão

Antiga planta da Ford, em Camaçari, foi assumida pela BYD - Foto: Divulgação

A montadora chinesa de carros elétricos BYD chegou à Bahia em março deste ano prevendo um investimento de R$ 5,5 bilhões para a instalação de seus negócios no Polo Industrial de Camaçari. Esse investimento, porém, deve ser ampliado, chegando a aproximadamente R$ 6,5 bilhões.

A ampliação dos investimentos da BYD na Bahia foi antecipada pelo Portal A TARDE no último dia 19 de agosto e confirmada na manhã desta sexta-feira, 30, pelo senador Jaques Wagner (PT-BA), durante entrevista à rádio Antena 1.

Segundo o líder do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Senado Federal, o anúncio oficial do aumento de aproximadamente R$ 1 bilhão nos investimentos deve ser feito em breve pela empresa chinesa.

O motivo da mudança de planejamento foi o aumento considerável, nos últimos meses, nas importações de veículos da BYD para o Brasil, o que indicou para a montadora que a demanda de carros elétricos no país pode ser maior do que a projetada inicialmente.

O secretário estadual do Desenvolvimento Econômico (SDE), Angelo Almeida, já havia falado ao Portal A TARDE sobre a ampliação dos investimentos da empresa na Bahia. Segundo ele, a expectativa é que os carros produzidos pela BYD já sejam colocados no mercado no próximo ano.

“A BYD já é uma realidade. Já em 2025 devemos ter carros no mercado produzidos na Bahia. A novidade que existe da BYD é a possibilidade de ampliação do projeto já anunciado e que está em andamento. Ou seja: dentro da companhia, está aprovada essa planta na Bahia e, a partir de estudos que já foram realizados, tudo indica que eles vão ter que ampliar a capacidade de produção para além do que foi projetado. Isso é um bom sinal”, contou Almeida.

Inicialmente, a previsão era da construção de um complexo em uma área de 330 mil metros quadrados, que empregaria cerca de 10 mil pessoas. Com o aumento do volume de dinheiro aplicado pela BYD, a perspectiva é que a geração de emprego aumente.

Além dos investimentos na construção de uma grande planta industrial em Camaçari, a BYD promete colocar recursos financeiros também no desenvolvimento de novas tecnologias, em parceria com o governo da Bahia, transformando a região em uma espécie de “Vale do Silício baiano”.