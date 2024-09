População baiana cresce 5%, segundo o IBGE

- Foto: Raphael Müller / Ag. A TARDE

A população da Bahia cresceu 5% em 2024 e chegou a 14.850.513 pessoas, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ontem. O aumento significa que o estado ganhou mais 708.887 habitantes em relação a 2023, quando eram 14.141.626 pessoas. Com isso, o estado sendo o quarto mais populoso do Brasil.

O estudo é um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.

Salvador continua sendo a cidade mais populosa do estado, com 2.568.928 habitantes, um aumento de 6,3% em relação ao ano anterior, quando a capital baiana contava com 2.417.678 habitantes. A cidade se mantém como o quinto município mais populoso do país, sendo um dos 15 municípios brasileiros com mais de 1 milhão de habitantes.

Segundo a pesquisa de 2023, a população da cidade havia diminuído em 9,6% na comparação com o Censo de 2010.

Além da capital, os outros nove municípios mais populosos da Bahia continuam os mesmos, com Feira de Santana (657.948 habitantes) e Vitória da Conquista (394.024 habitantes) no topo. Ambos concentram cerca de um terço da população do estado, somando 5.150.113 pessoas.

Os 10 municípios baianos com menores populações, em 2024, também são os mesmos de 2023, mas com uma mudança na ordem. Dom Macedo Costa, com 4.588 habitantes, passa a ser o 10º menos populoso, superando Cravolândia (4.514 habitantes) e Aiquara (4.586 habitantes).

Em 2024, todos os 417 municípios do estado registraram aumento na população com relação ao ano anterior. A coordenadora de divulgação do Censo na Bahia do IBGE, Mariana Viveiros, explica que “o principal fator de crescimento de população hoje nos municípios, de forma geral, é a migração, a atração de população de outras cidades ou às vezes até de outros estados”.

Cidades como Luís Eduardo Magalhães, Porto Seguro e Lauro de Freitas tiveram as maiores variações, com 8,1%, 7,5% e 7,2%, respectivamente. Mariana aponta que esses municípios "têm dinâmicas econômicas que oferecem oportunidades", o que atrai novas populações”.

Vale destacar que as tabelas com a população estimada para cada município foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU), ontem, e podem ser consultada no portal do IBGE.

Brasil

O IBGE estima que o Brasil tenha uma população estimada em 212,6 milhões de habitantes. Dos 15 municípios com mais de 1 milhão de habitantes, Guarulhos e Campinas, em São Paulo, não são capitais. Eles estão entre os mais populosos dos 26 municípios com mais de 500 mil habitantes que não são capitais.

