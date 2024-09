Disparidade salarial cresce no Brasil; mulheres ganham 20,7% a menos

A discrepância é ainda maior em cargos de chefia - Foto: Foto: Christin Hume | Unsplash

A disparidade salarial entre homens e mulheres no Brasil aumentou, com as mulheres recebendo, em média, 20,7% a menos que os homens em 2023, segundo um levantamento do governo Lula. O segundo relatório de transparência salarial, baseado em dados de 50.692 empresas, será divulgado em 18 de setembro. Em 2022, essa diferença era de 19,4%.

A subsecretária do Ministério do Trabalho, Paula Montagner, destacou que as mulheres geralmente ocupam cargos com salários mais baixos, e embora tenha havido aumento no emprego feminino, as novas vagas tendem a ser menos remuneradas. Em 2023, o salário médio das mulheres foi de R$ 3.565,48, comparado a R$ 4.495,39 dos homens. A discrepância é ainda maior em cargos de chefia, onde as mulheres ganham 27% a menos.

Conforme informações do Folha de S. Paulo, as mulheres negras recebem apenas 50,2% do salário dos homens brancos, com ganho médio de R$ 2.745,76. Em 42,7% das empresas, mulheres pretas ou pardas representam até 10% da força de trabalho.