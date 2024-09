Copom decide nesta quarta se eleva juros básicos da economia

O boletim Focus sugere um aumento de 0,25 ponto percentual - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) se reúne nesta quarta-feira, 17, para decidir se mantém ou eleva a taxa Selic, com a possibilidade de divisão entre seus membros.



A alta recente do dólar e o impacto da seca nos preços de energia e alimentos geram incertezas quanto a um possível aumento nos juros, o primeiro em mais de dois anos.

Na última reunião, o Copom alertou sobre a necessidade de cautela devido ao cenário econômico. O boletim Focus sugere um aumento de 0,25 ponto percentual, encerrando 2024 em 11,25% ao ano. A última alta ocorreu em agosto de 2022, após a qual a Selic foi reduzida para 10,5%.

O Copom avalia a elevação da taxa devido à valorização do dólar e ao aumento dos gastos públicos, considerando a inflação, que, segundo o último boletim, subiu de 4,22% para 4,35% para 2024, próximo do teto da meta de 3%. Em agosto, o IPCA apresentou uma leve deflação, mas a tendência é de alta nos preços de energia e alimentos devido a fatores sazonais.

A Selic é crucial para controlar a inflação e influencia outras taxas de juros na economia. A meta de inflação para 2024 é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual. O próximo relatório de inflação será divulgado no fim de setembro, refletindo as recentes mudanças econômicas.