Dinheiro esquecido: saiba como consultar e sacar valores a receber

O Valores a Receber é um serviço em que você pode consultar se tem dinheiro esquecido ou inesperado em algum banco, consórcio ou outra instituição financeira e, caso tenha, mostra como resgatar o valor.

Acesse o Sistema Valores a Receber (SVR) com sua conta gov.br (nível prata ou ouro) para saber qual o valor disponível e solicitar sua transferência.

Se você tem R$ 100,01 ou mais para receber, você deve informar o segundo fator de autenticação (código gerado no aplicativo gov.br) no momento do login no SVR para conseguir selecionar sua chave Pix e solicitar o resgate normalmente. Se você não tiver logado com o duplo fator de autenticação, você deve procurar a instituição para receber o valor ou ativar o duplo fator e voltar ao SVR. (Saiba como aqui).

ETAPAS

Consultar se têm valores a receber

Para valores de pessoas físicas ou de falecidos: Conta gov.br nível prata ou ouro, CPF e data de nascimento.

Para valores de pessoas jurídicas: Conta gov.br com o CNPJ vinculado e data de abertura da empresa.

Se tiver valores, você poderá clicar no botão ‘Acessar o SVR’, para obter mais informações e verificar como solicitar os recursos.

O único site onde você pode consultar e saber como solicitar a devolução dos seus valores, da sua empresa ou de pessoas falecidas é o valoresareceber.bcb.gov.br.



Saber como solicitar a devolução dos seus valores

Selecione uma de suas chaves Pix e informe seus dados pessoais. Guarde o número de protocolo para entrar em contato com a instituição, se necessário.

Tempo para recebimento do valor: 12 dias úteis.

Observações: A instituição pode devolver por TED para a conta da chave Pix selecionada; ela também pode entrar em contato para confirmar sua identidade ou tirar dúvidas sobre a forma de devolução. Esse é um procedimento para sua segurança. Mas não forneça senhas a ninguém.

Documentação em comum para todos os casos

Para solicitar a devolução via SVR, será necessário possuir uma chave Pix.

Chave Pix não disponível

Se você não possui uma chave Pix, ou ela não puder ser selecionada, entre em contato diretamente com a instituição financeira pelo telefone ou pelo e-mail informado por ela para combinar a forma de devolução. Nesse caso, a instituição financeira não é obrigada a devolver o valor em até 12 dias úteis; ou se preferir, crie uma chave Pix e volte ao sistema para solicitar o valor.

Como solicitar a devolução dos valores de pessoas falecidas

Acesse ‘Valores a receber de pessoa falecida’ e aceite o Termo solicitado. Em seguida, informe CPF e data de nascimento da pessoa falecida.

Atenção! Você precisa ser herdeiro(a), testamentário(a), inventariante ou representante legal para acessar os dados da pessoa falecida.

Entre em contato com a instituição para combinar a forma de apresentar a documentação necessária. Nesse caso, não é possível solicitar o valor diretamente pelo sistema e nem há prazo para a devolução.

Como solicitar a devolução dos valores de empresas encerradas

Acesse o SVR e entre na aba ‘Valores a receber para empresas encerradas’ e aceite o Termo solicitado. Em seguida, informe CNPJ e data de abertura da empresa encerrada.

Atenção! Você precisa ser representante legal para acessar os dados da empresa encerrada.

Entre em contato com a instituição para combinar a forma de apresentar a documentação necessária. Nesse caso, não é possível solicitar o valor diretamente pelo sistema e nem há prazo para a devolução.