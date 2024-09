Calendário Bolsa Família 2024: veja datas de pagamento de setembro

Cronograma de pagamento tem início nesta terça-feira, 17 de setembro, e segue até o dia 30 - Foto: Roberta Aline / MDS

O Bolsa Família registra em setembro 20,71 milhões de famílias contempladas nos 5.570 municípios brasileiros. O número total de pessoas beneficiadas diretamente é de 54,3 milhões de brasileiros. Com valor médio de repasse de R$ 684,27, o investimento do Governo Federal chega a R$ 14,14 bilhões.

O cronograma de pagamento tem início nesta terça-feira, 17 de setembro, e segue até o dia 30, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários.

Leia também:

>>>Dinheiro esquecido: saiba como consultar e sacar valores a receber

>>>Haddad vê 'pandemia' de bets e defende regulamentação de apostas

>>>Mega empresário baiano pode ser multado por manobra irregular; entenda

Dentro da cesta de benefícios estabelecida com a retomada do programa em 2023, 9,3 milhões de crianças de zero a seis anos que integram famílias inscritas no Bolsa Família recebem neste mês o Benefício Primeira Infância (BPI), um valor adicional de R$ 150. Para isso, serão investidos R$ 1,13 bilhão em recursos federais.

Outras 12,32 milhões de crianças e adolescentes de sete a 16 anos incompletos recebem o Benefício Variável Familiar Criança. Somam-se a elas 3,23 milhões de adolescentes de 16 a 18 anos amparados pelo Benefício Variável Familiar Adolescente. Ambos representam um adicional de R$ 50 a cada integrante da família nessa faixa etária, mesmo valor a mais recebido por 1,2 milhão de gestantes e 416,1 mil nutrizes incluídas nas composições familiares.

Na divisão por unidades federativas, o maior número de contemplados em setembro está em São Paulo. São 2,5 milhões de famílias beneficiárias no estado, a partir de um aporte federal de R$ 1,67 bilhão. A Bahia aparece na sequência, com 2,45 milhões de contemplados. Em outros seis estados há mais de um milhão de integrantes no programa: Rio de Janeiro (1,63 milhão), Minas Gerais (1,58 milhão), Pernambuco (1,57 milhão), Ceará (1,45 milhão), Pará (1,34 milhão) e Maranhão (1,22 milhão).

Calendário de pagamento do Bolsa Família em setembro 2024:

17 de setembro de 2024: NIS final 1

18 de setembro de 2024: NIS final 2

19 de setembro de 2024: NIS final 3

20 de setembro de 2024: NIS final 4

23 de setembro de 2024: NIS final 5

24 de setembro de 2024: NIS final 6

25 de setembro de 2024: NIS final 7

26 de setembro de 2024: NIS final 8

27 de setembro de 2024: NIS final 9

30 de setembro de 2024: NIS final 0