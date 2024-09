Brasil é 2º país com maiores juros reais do mundo

A taxa brasileira fica bem acima da média de juros real mundial, que está em 0,63%, considerando 40 países - Foto: © Marcello Casal Jr | Agência Brasil

Após o aumento da taxa Selic para 10,75% pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC), o Brasil alcançou a segunda posição no ranking de países com maiores juros reais do mundo, segundo cálculo mantido pela organização MoneYou.

O juro real é a taxa nominal descontada da inflação. Ela mede a rentabilidade de seus investimentos, já descontando a inflação. A taxa considera o IPCA projetado para os próximos 12 meses, de 4,10%, com base no relatório Focus, e a taxa de juros de Depósito Interbancário (DI) a mercado também dos próximos 12 meses no vencimento mais líquido.

Analisando esses fatores, a taxa de juro real brasileira é de 7,33% e fica atrás apenas da Rússia --que tem juro real de 9,05%. Turquia (5,47%), México (5,45%) e Indonésia (4,37%) fecham os cinco maiores juros reais do mundo.



A taxa brasileira fica bem acima da média de juros real mundial, que está em 0,63%, considerando 40 países. Na lista de juros nominais, ou seja, que não considera os efeitos da inflação, o Brasil aparece em quarto lugar, com os 10,75% definidos na quarta-feira, 18, pelo Copom. O país divide a posição com Colômbia e México. Acima deles está a Turquia (50%), Argentina (40%) e Rússia (19%).

O relatório da MoneYou destaca que o movimento global de "aperto monetário" perdeu forças. Dos 166 países analisados, 64,46% mantiveram os juros, 3,01% elevaram e 32,53% cortaram. No Ranking, entre 40 países, 45,00% mantiveram, enquanto 2,50% elevaram as taxas e 52,50% cortaram.