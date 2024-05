Brasil segue com segundo maior juro real do mundo | A TARDE

Apesar do corte na taxa básica de juros, anunciado nesta quarta-feira, 8, o Brasil segue a ter o segundo maior juro real do mundo. Segundo levantamento compilado pelo MoneYou, os juros reais do país ficaram agora em 6,54%.

A Rússia lidera o ranking, com taxa real de 7,79%. O juro real é formado pelo desconto entre a taxa de juros nominal do país e a inflação prevista para os próximos 12 meses.

Na última divulgação, em 20 de março, o Brasil já ocupava a segunda colocação da lista. A combinação de inflação menor e cenário externo positivo ajudou no fechamento de uma taxa real de juros mais baixa, informou o MoneYou.

A Argentina também continuou na mesma posição, sendo o último lugar no ranking. Apesar de, ao lado da Turquia, ter as taxas nominais mais altas da lista, de 50% ao ano, o país também enfrenta um quadro de inflação altíssima, o que acaba derrubando as taxas reais.

Nesta quarta-feira, 8, o Banco Central (BC) decidiu reduzir a taxa Selic em 0,25 ponto percentual (p.p.). Com isso, o instrumento da política monetária passou de 10,75% para 10,50% ao ano.

Publicações relacionadas