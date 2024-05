Copom reduz taxa Selic em 0,25 ponto percentual para 10,50 | A TARDE

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) cortou, oficialmente nesta quarta-feira, 8, a taxa básica de juros, a Selic, em 0,25 ponto percentual. Com isso, o instrumento passou de 10,75% para 10,50%.

Na última reunião do colegiado, em março, o comitê havia reduzido a Selic em 0,50 p.p. e indicado no comunicado a possibilidade de uma redução da “mesma magnitude” no próximo.

A decisão do BC reduziu o ritmo no atual ciclo de baixa, devido a um processo desinflacionário "mais lento" e um cenário global "desafiador". Este é o sétimo corte consecutivo da Selic, em meio a mudanças na política fiscal e um ambiente externo "mais adverso".

“Os bancos centrais das principais economias permanecem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas em um ambiente marcado por pressões nos mercados de trabalho. O Comitê avalia que o cenário segue exigindo cautela por parte de países emergentes”, disse o BC em comunicado.

