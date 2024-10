Vítima de chacina em Tancredo Neves havia ido lanchar com os amigos

Maurício trabalhava em uma loja de cosméticos na Avenida Sete de Setembro - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Uma chacina no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, deixou quatro pessoa mortas na noite do último sábado (21). Entre elas, um homem identificado como Maurício Miranda Cervilho, de 24 anos, que, segundo informações, divulgadas no perfil do Instagram da loja em que ele trabalhava, havia saído para comer cachorro-quente com amigos quando foi surpreendido pelos disparos. Até o momento, os autores do crime não foram identificados pelas autoridades.

Maurício trabalhava em uma loja localizada na Avenida Sete de Setembro, cujo perfil no Instagram prestou uma homenagem ao jovem na manhã do domingo, 22. “Maurício: você sempre foi um ser humano iluminado, bondoso e amável com todas nós. O único homem (menino) entre as mulheres da loja, sempre muito atencioso com a gente!", diz a publicação.

Em outra mensagem, a loja lamentou profundamente a perda, mencionando a ocorrência que tirou a vida do rapaz. "Infelizmente perdemos ele para a violência caótica de Salvador. Infelizmente ele estava no lugar errado na hora errada... foi comer cachorro-quente com uns amigos em Tancredo Neves".

Em respeito à perda, a loja anunciou que não funcionará nesta segunda-feira, 23, para que os colegas possam comparecer ao enterro de Maurício, que ocorrerá às 11h30. O local do sepultamento não foi divulgado.

Além de Maurício, as outras vítimas do acidente foram identificadas como Kaique Cerqueira do Santos, 17 anos, Davi Alves Conceição, 23, e Rogério de Carvalho Evangelista, 25.