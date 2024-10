PM e traficantes trocam tiros no Lobato; uma pessoa morreu

- Foto: Rafael Martins/GOVBA

Um homem suspeito de tráfico de drogas morreu após trocar tiros com policiais militares, na localidade do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. A situação aconteceu na noite de sábado (21).

Em nota enviada ao Portal MASSA!, a PM informou que os agentes da Rondesp BTS estavam realizando rondas na Rua da Santa Luíza, quando foram surpreendidos por criminosos armados, que 'abriram fogo' contra a guarnição.

Houve revide dos policiais e, após o tiroteio, um dos suspeitos foi atingido e encontrado ferido ao chão. Ele foi socorrido para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos.

Com o suspeito, os soldados encontraram um revólver calibre.38, uma balança de precisão, um rádio comunicador e dinheiro em espécie. O material apreendido foi apresentado na delegacia.