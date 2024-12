Jornalista abre mão de casamento por causa de Bolsonaro; entenda

Eustáquio é investigado por participação no 8 de janeiro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O jornalista bolsonarista Oswaldo Eustáquio, considerado foragido pela Justiça do Brasil, afirmou que o seu casamento com Sandra Eustáquio chegou ao fim por causa da sua atuação em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Leia mais

>> Estado de saúde: Lula apresenta melhora, diz novo boletim

>> STF forma maioria para condenar Roberto Jefferson a 9 anos de prisão

>> Senado aprova regulamentação da reforma tributária

Oswaldo, que vive na Espanha e é investigado no inquérito do 8 de janeiro, afirmou que uma operação da Polícia Federal, em agosto deste ano, foi determinante para a separação. Ele disse também que o término do casamento foi a sua "maior derrota".

“Há quase 5 anos vivendo entre a prisão e o exílio, sem dúvida, essa é a minha maior derrota. Recebo a notícia do divórcio com o mesmo sentimento de ter uma perna amputada. Não custou caro, custou tudo, mas sigo firme a caminho do meu propósito na luta pela liberdade da nação”, afirmou o jornalista, de acordo com publicação do jornal O Globo.

Eustáquio, que está foragido desde o final de 2022, é tido como um dos participantes da tentativa de golpe de Estado que ocorreu em janeiro de 2023, em Brasília.