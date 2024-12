Estado de saúde: Lula apresenta melhora, diz novo boletim

Presidente segue internado - Foto: AFP / EVARISTO SA

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deixou de ter cuidados de UTI no Hospital Sírio-Libanês, onde está internado desde a madrugada da última terça-feira, 10, informa um novo boletim médico divulgado nesta sexta-feira, 13.

Além disso, o gestor está lúcido e orientado. Ele alimentou-se normalmente e caminhou pelos corredores do hospital.

Já havia essa previsão, dada pelos médicos na quinta-feira, 12, de que seria reduzida a monitorização dos parâmetros de saúde dele, que era feita, até então, de forma intensiva, como em uma UTI. Lula, no entanto, continuaria no mesmo quarto do hospital, segundo a equipe médica.

Entenda o caso

O petista, que tem 79 anos, fez uma cirurgia de emergência na madrugada de terça-feira, 10, para drenar um hematoma na cabeça - ainda em decorrência da queda que sofreu no banheiro de casa em outubro.

A previsão de alta está mantida para o início da semana que vem, na segunda ou terça-feira.