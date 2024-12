Lula continua internado sob 'cuidado semi-intensivo', diz novo boletim

Lula aparece na coletiva de imprensa dos médicos - Foto: Reprodução | Youtube

O presidente Lula (PT) permanece internado sob cuidados semi-intensivos, segundo informações do novo boletim médico divulgado neste sábado, 14. O mandatário está no Hospital Sírio-Libânes, em São Paulo, desde terça-feira, 10.

A nova atualização sobre a saúde do petista foi publicada às 12h, pela unidade de saúde, e diz que o presidente segue “lúcido e orientado, alimentando-se e caminhando”.

“Hoje, fará apenas exames de sangue, sem nova programação de imagem”, diz um trecho do documento.

O petista, que tem 79 anos, passou por uma cirurgia de emergência na madrugada de terça, para drenar um hematoma, após sentir fortes dores de cabeça. O ferimento deve-se à queda no banheiro do Palácio da Alvorada, no mês de outubro.

A previsão é que o chefe do Executivo federal tenha alta hospitalar no início da semana que vem. Até o momento, a única recomendação é de repouso relativo para que ele não faça esforço físico e evite estresse emocional.

O presidente está sendo acompanhado pela equipe médica liderada pelo doutor Roberto Kalil e pela doutora Ana Helena Germoglio.

Veja boletim