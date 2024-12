"Presidente está trabalhando", diz Alckimin sobre recuperação de Lula

Lula continuou no exercício do mandato, mesmo em recuperação - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou em conversa com a imprensa, nesta sexta-feira, 13, que o presidente Luiz Inácio Lula Silva (PT) não necessitou se afastar do exercício do mandato, mesmo após passar por três procedimentos cirúrgicos.

Alckmin destacou que Lula conseguiu manter os trabalhos, sancionando, inclusive, a lei que regula o mercado de carbono, mesmo à distância. O presidente ainda se encontra internado no Sírio Libanês, e deve ter alta na próxima semana.

“O presidente está trabalhando, só não está presente no Palácio. Acabou de sancionar a lei do mercado regulado de carbono. Hoje, com computador, à distância, você faz tudo. Então, não tem nenhuma razão para se afastar do governo. Em plena atividade. Não saiu do hospital, obviamente por questão medica, mas está no exercício da função”, afirmou Alckmin durante agenda.