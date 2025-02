Chefes dos bombeiros e DPT devem ser substituídos; saiba quem pode assumir

Adson Marquesini e Ana Cecília, devem deixam comandos dos Bombeiros e DPT - Foto: Diculgação / SSP

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Adson Marquesini e a diretora-geral do Departamento de Polícia Técnica (DPT), Ana Cecília Bandeira, devem ser substituídos em breve. O Portal A TARDE apurou que a possível saída deles dos respectivos cargos deve acontecer após o Carnaval.

Informações obtidas pela reportagem já apontam nomes que aparecem como substitutos da dupla. Três oficiais têm chances de ocupar o lugar de Marquesini: o comandante da Regional da Capital e Região Metropolitana de Salvador, coronel Aloísio Mascarenhas Fernandes, o comandante de Segurança Contra Incêndio, coronel Lanusse Araújo Andrade e o coronel José Antônio de Araújo Reis, que atualmente está à disposição da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

Nomeado pelo então governador Rui Costa (PT), Marquesini assumiu o comando dos Bombeiros em janeiro de 2021.

Já no DPT, o chefe de gabinete, Osvaldo Silva, e o diretor do interior, Rogério Serafim, despontam como favoritos. Ana Cecília foi a primeira mulher a assumir a chefia do Departamento em 26 anos de criação. Ela foi levada ao posto pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), em março de 2023.

Mudança na PM

As alterações nas chefias das forças de segurança também devem atingir a Polícia Militar. O coronel Paulo Coutinho deve sair do comando-geral da corporação nos próximos dias. Conforme informações apuradas pelo Portal A TARDE, a exoneração do oficial pode acontecer antes do Carnaval, mas o cenário mais provável é de que sua saída aconteça após a festa momesca.

Três nomes aparecem como possíveis substitutos: o coronel Luiz Alberto Baqueiro Paraíso Borges, chefe do Comando de Policiamento da Região do Extremo Sul, o subcomandante da corporação, coronel Nilton Cézar Machado Espíndola e o atual diretor do Departamento de Comunicação Social (DCS), coronel André Luis Carvalho de Melo.