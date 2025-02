"Nenhuma perspectiva de mudança", nega Werner sobre saída de Coutinho da PM

A declaração foi dada durante a solenidade que marcou o 21º aniversário de implementação da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom) - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Na iminência de deixar o comando-geral da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) nos próximos dias, o coronel Paulo Coutinho deve ter um sucessor indicado ainda neste primeiro semestre. Conforme antecipado pelo Portal A TARDE, a exoneração do oficial pode acontecer antes mesmo do Carnaval, mas o cenário mais provável é de que sua saída aconteça após a festa momesca.

O nome do sucessor de Coutinho ainda não foi anunciado, mas uma apuração do Grupo A TARDE indica três nomes como possíveis substitutos: o coronel Luiz Alberto Baqueiro Paraíso Borges, chefe do Comando de Policiamento da Região do Extremo Sul, com sede em Teixeira de Freitas; o subcomandante da corporação, coronel Nilton Cézar Machado Espíndola; ou o atual diretor do Departamento de Comunicação Social (DCS), coronel André Luis Carvalho de Melo.

Na manhã desta terça-feira, 4, o Secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, negou a saída do comandante, que prestou serviço à instituição por mais de quatro anos.

"Não há, atualmente, nenhuma perspectiva de mudança. Vale destacar até os 200 anos da Polícia Militar e destacar a gestão do coronel", parabenizou.

A declaração foi dada durante a solenidade que marcou o 21º aniversário de implementação da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), evento realizado no auditório Mestre Álvaro, no COI, onde também foram homenageados servidores da área de segurança pública.

"A gente segue trabalhando integrado, diuturnamente, buscando fortalecer a Polícia Militar, fortalecer a segurança pública e melhorar os índices criminais do nosso país", reforçou.

Também em resposta ao Portal A TARDE, o coronel Paulo Coutinho declarou que "é um soldado que presta serviço para a sociedade baiana e a Polícia Militar".

"A pessoa mais indicada para dar a resposta [sobre permanência ou não no comando-geral] não sou eu. Continuo vibrando e fizemos essa festa para mostrar a alegria de servir a instituição", disse Coutinho, em coletiva após desfile cívico que antecipou a celebração dos 200 anos da Polícia Militar da Bahia, realizado na segunda-feira, 3, em Salvador.