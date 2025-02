Forças de Segurança prendem 10 líderes de facções em janeiro

Outras 1.500 prisões em flagrante foram realizadas no mesmo período - Foto: Divulgação | SSP

As Forças de Segurança da Bahia prenderam 10 líderes de facções criminosas no estado no mês de janeiro. Os números foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública.

Ao todo, foram realizadas 1.500 prisões em flagrante no mesmo período, com seis fuzis apreendidos. As ações ostensivas contra as facções também foram ampliadas em todas as regiões do estado.

Os líderes das organizações, envolvidos em crimes como homicídio, tráfico de drogas, roubo, lavagem de dinheiro e corrupção de menores, foram encontrados na Bahia, em São Paulo, no Rio de Janeiro, Mato Grosso e Minas Gerais, após ações de inteligência das polícias Civil, Militar e Federal, além da FICCO Bahia.

"Atuamos com o policiamento com o policiamento orientado pela inteligência. Desta forma, alcançamos foragidos da Justiça em outros estados, desarticulando esquemas de remessas de drogas e armas, destacou o titular da Secretaria de Segurança Pública, Marcelo Werner.