Coutinho se pronuncia sobre chance de saída do comando da PM

Comandante-Geral da PM da Bahia, coronel Paulo Coutinho - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O coronel Paulo Coutinho falou nesta segunda-feira, 3, sobre a possibilidade de saída do comando-geral da Polícia Militar da Bahia, que estaria para ser oficializada nos próximos dias.

Em resposta ao Portal A TARDE, coronel Paulo Coutinho falou sobre o cenário da PM baiana e o chance de deixar o cargo que ocupa na instituição.

"Sou um soldado que presta serviço para a sociedade baiana e a Polícia Militar. E a pessoa mais indicada para dar a resposta [sobre permanência ou não no comando-geral] não sou eu. Continuo vibrando e fizemos essa festa para mostrar a alegria de servir a instituição", disse Coutinho, em coletiva após desfile cívico que antecipou a celebração dos 200 anos da Polícia Militar da Bahia, realizado nesta segunda-feira, 3, em Salvador.

Cenário

Apuração de A TARDE indica três nomes como possíveis substitutos do coronel Paulo Coutinho. O primeiro deles é o coronel Luiz Alberto Baqueiro Paraíso Borges, chefe do Comando de Policiamento da Região do Extremo Sul, com sede em Teixeira de Freitas.

A segunda possibilidade seria o subcomandante da corporação, coronel Nilton Cézar Machado Espíndola. O último dos nomes informados para a reportagem é o do atual diretor do Departamento de Comunicação Social (DCS), coronel André Luis Carvalho de Melo.