Greve cancelada! Transporte metropolitano vai funcionar nesta terça

Com acordo, circulação dos ônibus do transporte metropolitano está garantida - Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

Os rodoviários do transporte metropolitano aceitaram a proposta dos empresários e anunciaram, no início da noite desta segunda-feira, 3, o cancelamento da greve convocada para zero hora desta terça,4, em todas as linhas da Região Metropolitana de Salvador.

As empresas ofereceram 4,83% de reajuste nos salários e tickets alimentação, além de 10% de acréscimo no valor da cesta básica. Além disso, a empresa Expresso Vitória, responsável, segundo o sindicato, por 90% das linhas, garantiu a manutenção das linhas até dezembro deste ano, afastando a possibilidade de demissões.

Entenda

Os rodoviários tinham decretado greve por tempo indeterminado na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O início estava marcado para a zero hora desta terça-feira, 4.

A paralisação afetaria as empresas de transporte da região, exceto as linhas operadas pela empresa Atlântico Transportes, que cumprirá o percentual da frota determinado por ordem judicial.

Em nota oficial, o sindicato da categoria chegou a informar que estariam à disposição do Governo da Bahia, das prefeituras e da Justiça para buscar a mediação do conflito e resolver a situação. Neste cenário, um acordo foi alcançado na noite desta segunda-feira, 3, que resultou no cancelamento da greve da categoria.