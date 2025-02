Martelo batido! RMS ficará sem ônibus a partir desta terça-feira

A decisão de paralisar as atividades chega após uma série de negociações - Foto: Reprodução

Foi decretada greve por tempo indeterminado pelos rodoviários da Região Metropolitana de Salvador (RMS), com início marcado para a zero hora desta terça-feira, 04. A paralisação afetará as empresas de transporte da região, exceto as linhas operadas pela empresa Atlântico Transportes, que cumprirá o percentual da frota determinado por ordem judicial.

Em nota oficial, o sindicato da categoria informou que estará à disposição do Governo do Estado, das prefeituras e da Justiça para buscar a mediação do conflito e resolver a situação. Além disso, os rodoviários comunicaram que estarão disponíveis 24 horas por dia para receber qualquer proposta das empresas que possa ser apresentada e discutida com a categoria.

Greve adiada e incertezas para a população

A decisão de paralisar as atividades chega após uma série de negociações com as empresas de transporte. Na última semana, os rodoviários haviam realizado uma assembleia, na segunda-feira, 27, para analisar uma proposta das empresas. A greve, inicialmente prevista para acontecer no dia 28 de janeiro, foi adiada para o dia 4 de fevereiro, mas, com a falta de acordo, a paralisação foi mantida.