Mais três linhas de ônibus são reativadas em Salvador; confira quais

Três linhas de ônibus foram reativadas - Foto: Bruno Concha/Secom PMS

Mais três linhas de ônibus foram reativadas em Salvador nesta segunda-feira, 3. De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), a medida foi tomada após a realização de estudos. As linhas reativadas são: 1206 – Tancredo Neves x Lapa (via Ogunjá), a 1214 - Engomadeira x Terminal Acesso Norte/Lapa (via Baixa dos Sapateiros) e a 1515 – Conjunto Pirajá x Ribeira.

Segundo a Semob, as linhas 1206 – Tancredo Neves x Lapa (via Ogunjá) e 1214 - Engomadeira x Terminal Acesso Norte/Lapa (via Baixa dos Sapateiros) farão cada 61 viagens em dias úteis e 32 aos sábados. Não haverá operação das linhas aos domingos e feriados.

No itinerário de ida para a Lapa da linha 1206, os ônibus saem do Terminal de Tancredo Neves e seguirão pela Rua Nossa Senhora do Rosário, Rua Paraíba, Rua Alagoas, Rua Bahia, Rua Direta de Tancredo Neves, Rua Estrada das Barreiras, Rua Silveira Martins, Rua dos Rodoviários, Avenida Barros Reis, Avenida Heitor Dias, Rótula do Abacaxi, Avenida Antônio Carlos Magalhães, Avenida Mário Leal Ferreira, Avenida General Graça Lessa, Avenida Vasco da Gama, Avenida Centenário, Praça Doutor João Mangabeira, Avenida Vale do Tororó, chegando ao Terminal da Lapa.

Na volta, o trajeto passa pela Avenida Tororó, Praça Doutor João Mangabeira, Avenida Centenária, Avenida Vasco da Gama, Retorno no Assaí, Avenida Vasco da Gama, Avenida General Graça Lessa, Avenida Mário Leal Ferreira, Rua dos Rodoviários, Rua Silveira Martins, Rua Estrada das Barreiras, Rua Direta de Tancredo Neves, Rua Bahia, Rua Paraíba, Rua Nossa Senhora do Rosário, Terminal de Tancredo Neves.

Já a linha 1214 sai do Terminal de Engomadeira e segue pela Rua da Engomadeira, Rua Estrada das Barreiras, Rua Silveira Martins, Rua dos Rodoviários, Terminal Acesso Norte, Rótula do Abacaxi, Avenida Heitor Dias, Rua Cônego Pereira, Largo da Sete Portas, Avenida José Joaquim Seabra, Ladeira de Santana, Rua do Carro, Largo do Campo da Pólvora, Rua Hugo Baltazar da Silva, Rua Boulevard América, Avenida Presidente Costa e Silva, Avenida Vale do Tororó, chegando ao Terminal da Lapa.

Na volta para o bairro, a linha passa pela Avenida Vale do Tororó, Praça Doutor João Mangabeira, Avenida Centenária, Avenida Vasco da Gama, Viaduto Rômulo Almeida, Avenida Vasco da Gama, Alça do Viaduto dos Engenheiros, Viaduto dos Engenheiros, Avenida Presidente Castelo Branco, Alça de acesso à Avenida José Joaquim Seabra, Largo da Sete Portas, Rua Cônego Pereira, Avenida Heitor Dias, Rótula do Abacaxi, Rua dos Rodoviários, Terminal Acesso Norte, Rua dos Rodoviários, Rua Silveira Martins, Rua Estrada das Barreiras, Rua da Engomadeira, Terminal da Engomadeira.

Conjunto Pirajá – A linha 1515 passa a ter quatro horários por turno: 4h30, 5h, 5h30, 6h, 11h10, 11h40, 12h10, 12h40, 16h20, 16h50, 17h20 e 17h50. Ela, que foi suspensa em 2021, era um pedido recorrente da comunidade. “Era muito longa e tinha poucos horários. Reduzimos o trajeto para a Estação Pirajá, dando maior oferta de ônibus no bairro e na estação com destino à Ribeira”, explica o secretário da Semob, Fabrizzio Muller.

O secretário ressalta ainda que a reativação das linhas tem sido feita em caráter experimental, para avaliação técnica da pasta, e reforça que mantém o conceito de integração como forma de tornar o transporte mais eficiente. “A Semob segue reavaliando as linhas sem perder o conceito de integração, mas buscando aprimorar, cada vez mais, o deslocamento das pessoas”, completa Muller.