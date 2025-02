Incêndio atinge área externa de supermercado na Barra

- Foto: Reprodução / Leitor

Um incêndio na área externa de uma unidade da rede de mercados Rede Mix que seria inaugurada no dia 16 deste mês, na Rua Professor Sabino Silva, próximo ao Jardim Apipema, assustou os moradores da Barra na tarde deste domingo, 2.

A fumaça produzida pela força das chamas foi tão intensa que pôde ser observada até mesmo em outros bairros como Rio Vermelho e Federação.

Fumaça pôde ser observada do bairro do Rio Vermelho | Foto: Leitor / A TARDE

De acordo com informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros ao Portal A TARDE, o incêndio atingiu dois transformadores geradores de energia que estavam em frente ao supermercado e que eram utilizados para as obras no local. A situação foi controlada pelas equipes que se deslocaram ao local e não houve feridos.

O caso era considerado crítico já que a área atingida fica ao lado de um posto de gasolina. Além disso, as chamas já atingiram a fiação elétrica do local e moradores do bairro relatam quedas de energia por conta do ocorrido.

Em contato com o Portal A TARDE, a assessoria da Rede Mix afirmou atráves de nota oficial, que está ciente do caso e que ocorrerão diligências para entender a extensão dos danos ao prédio.

"A RedeMix informa que o incêndio, ocorrido na área externa do prédio, foi rapidamente controlado e que ainda estão avaliando as causas e a extensão dos danos. O grupo informa ainda que não houve feridos".

Equipes da Neoenergia Coelba também estão no local na tentativa de reestabelecer a energia para os moradores atingidos.

*Matéria em atualização